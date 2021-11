Venezia, Zanetti: “Il nostro percorso all’inizio, vogliamo imitare l’Atalanta”

Il tecnico Paolo Zanetti racconta le sue impressioni dopo la netta sconfitta del Venezia contro l'Atalanta

Il Venezia esce con le ossa rotte dal confronto con l'Atalanta. I veneti incassano un pesantissimo 4-0. Il tecnico Paolo Zanetti racconta le sue sensazioni ai microfoni di Dazn: "Hanno dimostrato le loro qualità: il loro è un percorso che è iniziato tanto tempo fa. Si vede: sono coesi, hanno qualità. Noi siamo all'inizio, ci piacerebbe un giorno essere come loro ma ci si arriva anche attraverso queste batoste. Oggi abbiamo rinunciato a qualche giocatore importante, giocare in pochi giorni contro Inter e Atalanta lo paghi: non siamo stati performanti anche fisicamente. Johnsen? Okereke ha avuto un problema muscolare, ho optato per un giocatore di velocità ma non l'abbiamo interpretata bene. Non abbiamo sfruttato bene le occasioni, ci hanno stoppati subito in prima uscita, ci è mancata qualità in più che serve in questo tipo di partite".