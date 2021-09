Venezia, Zanetti: “Per la salvezza ci sarà da soffrire. Vorrei allenare il Barça”

I lagunari sono a zero punti dopo due partite perse con il Napoli e l'Udinese

Il Venezia in campionato è partito male con due sconfitte ma l'allenatore più giovane della Serie A Paolo Zanetti, intervistato da AM - Motori e stili di vita, inserto di Tuttosport, è concentrato sulla corsa salvezza dei lagunari: "Ci sarà da soffrire, vogliamo andare avanti con la nostra filosofia offensiva. Quale collega inviterei a cena? Guardiola, ha cambiato il calcio come Sacchi. Il sogno sarebbe il Barcellona, ma andiamoci piano: ho il Venezia in testa".