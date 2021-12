Venezia, Zanetti: “Rimonta Verona figlia della nostra inesperienza e fragilità”

L'analisi amara del tecnico lagunare

Il commento del tecnico del Venezia Paolo Zanetti ai microfoni di DAZN dopo il clamoroso ko contro il Verona che sotto di tre gol ha ribaltato il risultato nella ripresa. "E' un boccone amaro purtroppo che bisogna digerire. Abbiamo mostrato due facce ma la responsabilità è mia e me la prendo ma se giochiamo così ci possiamo salvare. Dopo il primo tempo non siamo riusciti a gestirla ed essere in vantaggio di tre gol non era normale per noi poco abituati a questo largo punteggio. Così è uscita fuori la nostra inesperienza e fragilità. Toccherà a me rialzare il Venezia".