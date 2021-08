Venezia, Zanetti: “Serve pazienza, a Udine ho visto cose importanti”

Il Venezia dopo Napoli cade anche a Udine ma il tecnico Zanetti invita alla calma

Seconda partita esterna in Serie A e seconda sconfitta per il Venezia oggi caduto a Udinese dopo il ko di Napoli della scorsa settimana. Il tecnico Paolo Zanetti ha commentato la sconfitta alla Dacia Arena ai microfoni di Dazn: “Il mio lavoro è difficile ma lo faccio volentieri e con passione. Sono consapevole che in Serie A c'è poco tempo, ma per costruire una squadra che faccia un certo tipo di calcio il tempo mi serve". Alla vigilia Zanetti aveva avvisato i suoi che questo di Udine sarebbe stato il primo di tre match salvezza. Ma il mister lagunare invita alla calma: "È importante avere pazienza e stare calmi coi giudizi: oggi ho intravisto cose importanti”. Il Venezia sarà al Castellani di Empoli alla ripresa del campionato dopo gli impegni delle nazionali.