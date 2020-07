Ventola ricorda: “Gresko dopo il 5 maggio fece shopping in centro. La polizia lo salvò”

Il 5 maggio 2002 è ancora una ferita aperta tra i tifosi nerazzurri. Quel giorno la squadra di Cuper cadde contro la Lazio permettendo così alla Juventus di agguantare lo scudetto all’ultima giornata. Una debacle clamorosa dopo un campionato giocato alla pari con i bianconeri che a Udine festeggiarono il titolo. Uno dei protagonisti in negativo del match dell’Olimpico fu Gresko che divenne poi oggetto della feroce critica dei tifosi nerazzurri.

VENTOLA: “IL 6 MAGGIO GRESKO FECE SHOPPING IN CENTRO”

Durante una diretta Instagram con Daniele Adani, Nicola Ventola ha raccontato un aneddoto riguardante il loro ex compagno di squadra: “Il giorno dopo quel famoso 5 maggio, Gresko se ne andò in centro a Milano per fare shopping. Lo salvò la polizia, altrimenti le avrebbe prese. Come si fa a fare shopping il 6 maggio?”. Una domanda che si saranno fatti tutti i sostenitori nerazzurri dopo quel sognato sfumato in 90 minuti.