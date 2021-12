Ventura è sicuro: “In 4 per lo scudetto e la Juventus è fuori”

Il parere dell'ex CT

La Serie A si è accesa con la lotta scudetto. Nel giro di poche settimane la battaglia al vertice ha visto tre-quattro squadre scambiarsi più volte di posizione e contendersi il primato. Ad oggi è l'Inter ad essere in vetta, seguita da Milan, Atalanta e Napoli. Proprio della sfida per il Tricolore ha parlato l'ex commissario tecnico dell'Italia Giampiero Ventura che è intervenuto a Radio Bruno per approfondire anche il tema della corsa al successo finale.

IN QUATTRO - "Per il discorso scudetto sono in lotta 4 squadre che sono le migliori", ha esordito Ventura per la battaglia al vertice della classifica. "A queste manca solo la Juventus che in questa stagione ha una rosa inferiore dal punto di vista qualitativo, oltre a mancare i 30 gol di Cristiano Ronaldo rispetto agli ultimi anni. Complimenti a queste quattro che rendono il campionato godibile e incerto dopo l'egemonia delle scorse stagioni".