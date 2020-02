Verdi illude il Torino, la Sampdoria vince in rimonta

Inizia nel peggiore dei modi l’avventura di Moreno Longo sulla panchina del Torino. I granata incappano così nella quarta sconfitta consecutiva in campionato. A preoccupare è anche il dato relativo ai gol subiti: 16 gol in altrettanti match. Può sorridere eccome invece Claudio Ranieri che dopo la sconfitta casalinga contro il Napoli riparte alla grande.

LA GARA – Succede tutto nel secondo tempo quando Simone Verdi al 56′ riesce ad anticipare Audero in uscita. Per l’ex Napoli si tratta del primo gol stagionale. Una gioia che però dura veramente poco perché la Sampdoria reagisce e al 70esimo su punizione pareggia con Gaston Ramirez. L’uruguaiano trova anche la doppietta 7 minuti più tardi su imbeccata di Quagliarella. Al 79esimo Izzo trattiene Quagliarella in area di rigore. Per Valeri non ci sono dubbi: rosso e calcio di rigore. Dal dischetto il 27 blucerchiato è infallibile e cala il tris.

Troppo passivo l’atteggiamento dei padroni di casa che riescono a calciare solamente due volte verso la porta. Si allontana ancora di più l’Europa per il Torino che rimane inchiodato a 27 punti.