Verdi, l’agente: “Nessun accordo con il Torino, ancora non conosciamo il futuro…”

Continuano a susseguirsi le voci di mercato attorno a Simone Verdi. L’attaccante del Napoli, in particolare, sembrerebbe vicino al passaggio al Torino di Walter Mazzarri. A fare chiarezza sul futuro del giocatore, ai microfoni di calciomercato.com, è intervenuto l’agente dell’ex Bologna Donato Orgnoni.

TORINO – “Non c’è nessun accordo con il Torino e non ho appuntamenti in agenda con la dirigenza granata. Adesso siamo in attesa di capire cosa vorrà fare il Napoli. Non è detto che Simone resti in azzurro, ma non sappiamo neanche se andrà via”.

PRECAMPIONATO – “Sta facendo un ottimo precampionato. allenandosi con grande intensità, come hanno dimostrato le amichevoli. Vuole giocarsi le sue carte mettendosi a disposizione di Ancelotti”.

FUTURO – “Nel futuro mi auguro che Verdi riesca ad esprimere tutto il suo potenziale. A breve si aprirà il valzer degli attaccanti e vedremo cosa accadrà. Al momento siamo felici di essere a Napoli”.