Verdi saluta Napoli: “Mi son sentito a casa. Avrai un tifoso in più…”

A due minuti dalla chiusura ufficiale del calciomercato, Simone Verdi è diventato un calciatore del Torino. Il trequartista o esterno offensivo saluta Napoli e si veste di granata.

Un super rinforzo per la squadra di Walter Mazzarri che ottiene le prestazioni del classe ’92 anche ex Bologna. Un’esperienza non troppo felice quella di Verdi al Napoli ma che ha lasciato il segno come dimostra il saluto del giocatore all’ambiente partenopeo.

Sulla propria pagina Instagram, infatti, Verdi ha scritto: “Ciao Napoli. Mi hai accolto e mi hai voluto bene dal primo giorno. Mi sono sentito a casa! Avrai sicuramente un tifoso in più! Ci vediamo presto in campo. Un grosso in bocca al lupo!”.