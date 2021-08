Veron approva Correa all’Inter: “Ha il calcio dentro e ha pochi difetti”

L'ex centrocampista commenta l'affare di mercato tra Lazio e Inter

Juan Sebastian Veron, ex centrocampista tra le tante anche di Lazio e Inter, non ha dubbi sulla recente operazione avvenuta tra i due club per Joaquin Correa. Nel corso di un’intervista a La Gazzetta dello Sport l'ex calciatore si è soffermato sul neo attaccante dei neroazzurri che fu anche suo compagno di squadra ai tempi dell’Estudiantes. "Lui era un ragazzino, neanche diciott’anni. Io un vecchietto. Ci siamo divertiti e abbiamo fatto divertire la nostra gente. Posso dire che gli ho voluto, e gliene voglio ancora. L'ho aiutato all’inizio e gli ho dato qualche consiglio. Ma il resto se l’è conquistato da solo, io non ho fatto proprio nulla".