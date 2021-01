Veron: “La Juventus dà sempre l’impressione di vincere, l’Inter invece…”

Riflettori puntati sul derby d’Italia. L’Inter ospita la Juventus in un match importantissimo per la lotta scudetto. C’è chi ha già giocato quella partita e conosce la bellezza e la difficoltà dell’incontro, come Juan Sebastian Veron.

CONFRONTO

L’ex centrocampista argentino dell’Inter dice la sua sul big match ai microfoni di DAZN: “La prima cosa è la spinta morale che gli può dare una partita del genere. Deve avere quella cattiveria, deve avere continuità. E’ questo che gli sta mancando. Un gioco che porti ai risultati. Quando vedevi la Juve, sapevi che vinceva. Quando vedi l’Inter sai che è un 50 e 50. La Juve deve trovare quello che ha avuto gli anni scorsi, ovvero di sentirsi imbattibile. Se ha scelto Pirlo deve dargli il tempo di esporre la propria idea di squadra. E’ normale che Conte abbia questa pressione addosso e che la gente voglia il risultato. Forse serve qualche giocatore di personalità. Deve abituarsi a convivere con la pressione. Stipendi? Il giocatore deve pensare a giocare, è la sua responsabilità. I problemi del club si risolvono, il giocatore deve pensare solo a giocare. La pazza Inter? E’ un marchio che la squadra avrà sempre. E’ difficile quando hai un marchio, riuscire a cancellarlo”.