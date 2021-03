Tutto è pronto per il primo match domenicale della 28^ giornata di Serie A. Verona-Atalanta si sfidano al Bentegodi in una gara che promette scintille. Juric da una parte, Gasperini dall’altra. Allievo contro maestro e una gara da non perdere. A pochi minuti dal fischio d’inizio della partita previsto per le 12.30, ecco i 22 scelti per andare in campo dal 1′ minuto.

Verona-Atalanta, le formazioni ufficiali

Verona (3-4-2-1): Silvestri; Dawidowicz, Ceccherini, Lovato; Faraoni, Tameze, Veloso, Dimarco; Barak, Zaccagni; Lasagna. A disp. Berardi, Pandur, Lazovic, Salcedo, Favilli, Udogie, Ilic, Cetin, Ruegg, Sturaro, Amione, Bessa. All. Paro.

Atalanta (3-4-2-1): Gollini; Djimsiti, Romero, Palomino; Toloi, De Roon, Freuler, Malinovskyi; Pessina, Miranchuk; Zapata. All. Gasperini.