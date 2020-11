Verona, Barak esulta: “Vittoria importante, vorrei un grande risultato a livello di squadra”

L’Hellas Verona si impone sul Benevento per 3-1. Decide una doppietta di Antonin Barak. Il centrocampista racconta le sue impressioni ai microfoni di Sky Sport: “E’ stata una partita difficile. Guardando il campo non era da giocare. Il Benevento ha ottimi giocatori. Era importante portare a casa il risultato. Sono felice per la squadra. Dopo il pari, abbiamo alzato il livello di gioco. La classifica è bella, ma dobbiamo pensare a noi stessi. Il campionato è lungo. Quando recupereremo gli altri giocatori, potremo fare ancora meglio. Col Covid è stato periodo difficile. Sono rimasto a casa 10 giorni. Mercoledì abbiamo fatto 120 minuti contro il Venezia e si è sentito. Vorrei fare un grande risultato a livello di squadra”.