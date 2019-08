Verona-Bologna, Kinglsey si sdraia in barriera ma Veloso segna comunque!

Episodio curioso durante il primo tempo della partita di Verona-Bologna, già passata alla storia per la presenza di mister Sinisa Mihajlovic sulla panchina dei rossoblù nonostante sia in piena cura per guarire dalla leucemia (oggi la notizia che ha sorpreso tutti di lasciare l’ospedale per andare al Bentegodi). Sul risultato di 1-0 per gli emiliani con gol di Sansone su rigore – espulsione per Dawidowicz – arriva una punizione per il Verona di Juric: alla battuta va lo specialista Miguel Veloso, il giovanissimo Kingsley Michael si sdraia davanti alla barriera composta dai compagni di squadra, ma non serve: l’ex Genoa sceglie la traiettoria alta e infila il pallone all’incrocio per l’1-1.

FOTO: Dazn