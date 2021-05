Verona-Bologna, le formazioni ufficiali. Mihajlovic sceglie Vignato, c’è Bessa

Fischio d'inizio alle ore 20.45

Si va concludendo il trentasettesimo turno della Serie A. L'Hellas Verona sfida il Bologna in un incontro particolare. I veneti puntano a consolidare la top 10 e a concludere la stagione in maniera positiva, dimenticando le brutte prestazioni dell'ultimo periodo. Gli emiliani, invece, sono già salvi, ma inseguono a loro volta un piazzamento a ridosso della metà classifica. Inoltre, la formazione di Sinisa Mihajlovic vuole terminare il campionato in crescendo. Fischio d'inizio allo stadio Bentegodi di Verona alle 20.45.