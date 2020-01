Verona, Borini: “Impatto emozionante, pensiamo partita dopo partita”

Fabio Borini ha scelto l’Hellas Verona per rilanciarsi dopo l’avventura al Milan. E lo ha fatto trovando subito la via del gol contro il Bologna. Oggi l’attaccante è stato presentato oggi alla stampa: “Continuo a pensare che sia stata una scelta coraggiosa, ma non individualmente. So quello che posso dare a questa squadra, quindi è coraggiosa fino a un certo punto. Da come mi ha descritto mister Juric, sono caratteristiche perfette per quello che posso fare. L’impatto è stato emozionante e positivo, sognavo di fare un esordio così. Non c’è molto tempo per riflettere, dobbiamo pensare di partita in partita. Il contratto di sei mesi è stimolante per tutti, è una dimostrazione che non me ne sto con le mani in mano. La squadra ha un modo di giocare un po’… inglese. Il mister mi ha descritto questa cosa prima di venire qua, il gioco è intenso in entrambe le fasi. Non si aspetta la partita, nemmeno in vantaggio. È una mentalità idonea a quello che sono io e ti fa divertire”.

MILAN – Infine un pensiero sul Milan e sull’ultimo periodo in rossonero: “Posso avere una mia idea, ma non sono io che devo dare la risposta. C’è disponibilità da parte mia a giocare in diversi ruoli, al Milan ho fatto sette posizioni su undici con la stessa mentalità. Le mie caratteristiche erano così al Milan e sono così a Verona, voglio vincere ogni partita. Il gol a Bologna è stato bello, ma ho preso la palla perché volevo vincere la partita”.