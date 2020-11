Verona, buone notizie: presidente Setti guarito dal Covid

Buone notizie in casa Verona. Non solo per la buona stagione fin qui in corso di Juric e della squadra, ma anche per il presidente Maurizio Setti che si è negativizzato dal coronavirus. Lo ha annunciato la società attraverso una nota pubblicata sul sito e sui canali social del club.

Verona, Setti negativizzato al Covid

“Verona – Dopo gli ultimi test diagnostici effettuati nelle scorse ore, Hellas Verona FC comunica che il Presidente Maurizio Setti si è negativizzato al Coronavirus-Covid-19″. Queste le parole della società in merito alle condizioni del presidente gialloblù.