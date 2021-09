Verona, Di Francesco: “Contro Bologna vogliamo risultato positivo”

Il tecnico verso la gara di domani

SFIDA - " Vogliamo venire fuori da Bologna con un risultato positivo, è fondamentale per spezzare questa discontinuità di risultati anche rispetto alle prestazioni", ha detto Di Francesco. "Ci leghiamo tanto ai risultati, a livello psicologico meritiamo un risultato positivo". E ancora: "Questa squadra è già mia? In parte alcune cose si sono viste. Ho scelto di dare continuità a questa squadra e credo in quello che può proporre e in quello in cui può migliorare. Non aspetteremo mai di prendere gli 'schiaffi', non è nel mio dna. Tante cose mi piacciono, poi ci sto mettendo le mie idee. I discorsi lasciano il tempo che trovano, poi contano i risultati".