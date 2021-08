Verona, Di Francesco: “Contro il Sassuolo voglio vedere una squadra determinata”

Il tecnico scaligero ha presentato il match di domani al Bentegodi

Le principali dichiarazioni dell'allenatore del Verona Eusebio Di Francesco, rilasciate in conferenza stampa alla vigilia della gara col Sassuolo, match inaugurale della Serie A 2021/22, in programma domani, sabato 21 agosto, alle ore 18.30, allo stadio 'Bentegodi'. "La squadra neroverde ha come punto di forza la programmazione del lavoro e questo deriva da una società capace e con una visione lungimirante. Hanno grande qualità e sono una squadra rodata, che ha cambiato poco negli ultimi anni. Noi dovremo far leva sull'entusiasmo e la voglia di cominciare bene questo campionato. L'approccio deve essere positivo e propositivo. Quello che oggi mi interessa realmente è vedere un Verona determinato e voglioso di fare bene".

RISCATTO - "Personalmente ho grandissima voglia di riscattarmi dopo due stagioni negative. Formazione? Deciderò tutto domattina, magari anche stasera. Abbiamo provato a recuperare Faraoni, ma non sarà della partita. In porta sicuramente ci sarà Pandur che ha fatto più partite, a differenza di Montipò che non è ancora riuscito a scendere in campo. Ad ora sono più orientato a confermare Ivor".

FILOSOFIA - Il mister gialloblù parla del lavoro svolto: "Ci sono tante cose positive all’interno del lavoro svolto in passato, io sto evidentemente cercando di inserirci qualcosa di mio, pur dando una certa continuità. Quello che sto chiedendo ai ragazzi è di essere più cinici negli ultimi 16 metri. Il concetto di accontentarsi non mi piace assolutamente. Dobbiamo continuare a costruire gioco, ma cercando di essere più incisivi sotto porta. Ribadisco che nella mia idea di calcio una squadra deve avere una mentalità aggressiva e cercare di giocare in maniera propositiva. Nelle ultime due stagioni questa aggressività in campo è stata una caratteristica del Verona, quindi va assolutamente conservata". Kalinic? Sta lavorando con grande continuità. Deve fare gol, perché il gol dà fiducia a ogni attaccante, ma deve anche continuare a mettersi a disposizione della squadra. Il ragazzo si sta allenando con grande impegno.

MERCATO - Di Francesco non si esprime sul mercato: "Ad oggi la mia priorità è il Sassuolo. Per il resto so che stiamo lavorando anche su quel fronte, ma mi fido ciecamente del lavoro di Tony D’Amico.

TIFOSI - "L’altra sera mi sembrava di essere ritornato indietro negli anni. Sentire il pubblico, il tifo, l’incitamento.... Non ero più abituato. E sono tutte cose che fanno emozionare e fanno bene anche ai giocatori. Sono convinto che la curva e tutto il 'Bentegodi' ci daranno un sostegno importante domani."