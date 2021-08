Verona, Di Francesco: “Rispettiamo l’Inter ma abbiamo fiducia nostre capacità”

Il Verona ospiterà l'Inter venerdì alle 20.45

Le principali dichiarazioni dell'allenatore gialloblù Eusebio Di Francesco, rilasciate in conferenza stampa alla vigilia di Hellas Verona - Inter, 2a giornata della Serie A TIM 2021/22, in programma domani, venerdì 27 agosto, alle ore 20.45, allo stadio 'Bentegodi'.“La squadra nerazzurra è una delle squadre più forti, se non la più forte. Sicuramente ancora una squadra da scudetto. Ho visto la partita contro il Genoa, e la cosa che mi ha impressionato di più è la forza mentale che hanno mantenuto, la voglia di far vedere che sono sempre forti, nonostante il cambio di allenatore e la cessione di Lukaku. Hanno comunque preso Dzeko, che conosco bene per averlo allenato: è un giocatore che può metterti in difficoltà in ogni momento della partita. Contro i campioni d'Italia voglio partire dalle cose che mi sono piaciute, perché avremmo meritato di più per la prestazione che abbiamo disputato. Abbiamo concretizzato poco e dobbiamo migliorare anche nelle marcature preventive, restare sempre concentrati ed essere bravi a non lasciare spazi aperti agli attaccanti avversari. Dobbiamo avere rispetto dell’Inter e delle grandi squadre che affrontiamo, ma anche massima fiducia nelle nostre capacità”.