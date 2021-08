Verona, Di Francesco: “Sono arrabbiato, ci tenevo a fare punti”

L'analisi del tecnico scaligero dopo il ko contro il Sassuolo

L'allenatore del Verona Eusebio Di Francesco è intervenuto ai microfoni di DAZN, dopo la sconfitta subita dalla sua squadra contro il Sassuolo per 2-3. Sulla partita l'ex tecnico giallorosso ha detto: "Bisogna fare i complimenti ai ragazzi, avversari fortunati a segnare il primo gol ma avremmo meritato di più". Sull'arbitraggio Di Francesco ha dichiarato: "Non parlo di arbitri e anzi mi da abbastanza fastidio, posso solo fare i complimenti ai miei ragazzi". Sulla squadra: "La squadra deve mantenere dagli anni precedenti l'aspetto caratteriale, però ammetto di essere arrabbiato, ci tenevo a fare punti.". Sui singoli, Di Francesco afferma di essere contento per Zaccagni: "Ha qualità e quantità, sono felice per lui, ha lavorato bene dall'inizio".