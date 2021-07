Verona, Di Francesco sulla prima amichevole: “Ho avuto tante indicazioni”

Il nuovo tecnico del Verona ha subito analizzato in maniera schietta e onesta, tutti i temi all'ordine del giorno, per quel che riguarda la sua squadra.

A seguito della vittoria per 6-0 del Verona, contro la Top 22 Calcio Veronese , l'allenatore dei gialloblu Eusebio Di Francesco si è presentato in conferenza stampa, nell'Area Media del Centro Sportivo Intercomunale di Mezzano . L'ex tecnico della Roma ha snocciolato tutte le tematiche riguardanti il "suo" Verona .

AMICHEVOLE - Sulle indicazioni provenienti dalla prima amichevole stagionale, vinta per 6-0, il tecnico ha risposto così: "Ho avuto tante indicazioni: tante cose da migliorare, ma anche cose positive. Dovevamo essere più determinati, abbiamo concretizzato poco sotto porta, ma per il resto ottime indicazioni".

MERCATO - Ovviamente non potevano mancare le domande sul calciomercato, in particolare su Silvestri, sempre al centro dei rumors. Sul portiere del Verona, Di Francesco ha dichiarato: "Per quanto riguarda il mercato e Silvestri non dovete chiedere a me, è più una domanda per il direttore. Si è allenato sempre con grande applicazione, quindi vedremo cosa succederà".