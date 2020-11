Verona, Dimarco è sicuro: “Presto sapremo se potremo puntare all’Europa”

Il pari in casa del Milan è solamente l’ultimo ottimo risultato ottenuto dall’Hellas Verona in questo avvio di stagione. I gialloblu macinano gioco con la consueta reattività e sfrontatezza offensiva, ricordando da vicino quanto fatto nella scorsa annata. E l’Europa non sembra una chimera.

OBIETTIVI

Il difensore Federico Dimarco commenta il momento magico della sua squadra ai microfoni di Sky Sport: “Il regalo sportivo che vorrei in vista del nuovo anno è togliermi tante soddisfazioni con questa maglia. Noi interpretiamo le partite in un modo molto concreto. Il mister ci aiuta molto e ci fa arrivare alla partita già preparati con schemi e idee che ci preparano a qualsiasi avversario. Ogni campionato fa storia a sé. Il Sassuolo è partito bene e la prossima sfida vedremo se saremo all’altezza di affrontarli da pari e cercheremo di portare a casa punti. Io devo continuare a lavorare e dare il massimo la domenica. La Nazionale sarebbe un sogno, speriamo si avveri il prima possibile. Il campo dirà se possiamo puntare all’Europa. Dobbiamo continuare a lavorare e cercare il più in alto possibile. A febbraio o marzo vedremo se potremo ambire all’Europa o alla salvezza. Non abbiamo mai parlato di questo col mister”.