Verona, Dimarco rivela: “Juric è… democratico. E per lo scudetto tifo Inter”

Il Verona continua a coltivare il sogno Europa League. La classifica certifica le ambizioni dei gialloblu che occupano l’ottava posizione, ma a soli due punti dalla sesta piazza. Insomma, il campionato può regalare ancora molte soddisfazioni alla squadra di Ivan Juric e ai suoi sostenitori. Sicuramente l’Hellas può contare sulle scorribande del suo laterale Federico Dimarco, determinante sia in fase di spinta che quando si tratta di coprire.

JURIC

Lo stesso Dimarco ha spiegato il suo rapporto con Juric durante un’intervista concessa al giornale veronese L’Arena: “Ti fa sembrare un allenamento la gara più importante di campionato. Il mister è democratico. Pesa tutti con il senso della sofferenza e del merito. Chi sta meglio, chi è meglio, gioca. Regala opportunità. E non è da tutti. E quindi, siamo pronti a buttarci nel fuoco. Verona è il mio presente, il posto dove sto bene. Non ha senso andare oltre. Il calcio oggi ti etichetta come fenomeno e domani si dimentica di te. Lavoro e mi diverto. Mi basta questo”.

INTER

Poi Dimarco rivela alcuni retroscena sul suo lato da tifoso: “L’Inter è una grande famiglia. Il mio viaggio da bambino, il percorso verso un sogno, l’esordio in Serie A. Mi hanno dato tutto. E ogni volta che sono sceso in campo con addosso quella maglia ho cercato di ripagarli. Spero vincano lo scudetto”.

ITALIA

Infine un sogno: la Nazionale italiana: “Resta un sogno. Cosa posso dire di Mancini: mi ha regalato una grande emozione. Ero un ragazzino, non posso dimenticare”.