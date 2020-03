Verona, Eysseric: “Assurdo averci fatto giocare contro la Sampdoria”

L’emergenza Coronavirus ha imposto lo stop ai campionati. Un provvedimento che però, per il fantasista del Verona Valentin Eysseric, è arrivato troppo tardi. Queste le sue parole a Le Parisien.

VIRUS – “Questo virus inizialmente è stato preso alla leggera, tutti dicevano che era solamente un’influenza, io per primo. Contro la Sampdoria abbiamo giocato a porte chiuse, ma non avremmo mai dovuto disputare quella partita. Abbiamo saputo dopo che diversi giocatori blucerchiati avevano il Coronavirus. Qual è il senso di giocare a porte chiuse quando poi si prendeva il treno, l’aereo o l’autobus, si dormiva in hotel e si incontravano arbitra, addetti alla sicurezza, steward e giornalisti? Non è che il virus non fosse presente perché non c’erano 20mila persone sugli spalti…”.

