Verona-Genoa, probabili formazioni e dove vederla

Si gioca alle 18:30 la sfida di Serie A al Bentegodi

Verona-Genoa si gioca questa sera, lunedì 4 aprile alle 18:30 per la 31^ giornata di Serie A . Il match sarà uno dei due previsti per oggi e chiuderà insieme a Milan-Bologna il turno di campionato.

Ancora qualche dubbio di formazione per i due allenatori, Tudor da una parte e Blessin dall'altra. Possibile reparto avanzato con Barak e Caprari a sostegno di Simeone per i padroni di casa del Verona. Destro unica punta per gli ospiti con Gudmundsson, Melegoni e Portanova a sostegno.

La sfida verrà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN. Agli abbonati sarà sufficiente scaricare l'app su smart tv di ultima generazione oppure collegare il televisore a diversi dispositivi come il TIMVISION BOX, le console di gioco come Xbox e PlayStation, o attraverso Amazon Fire Stick e Google Chromecast.