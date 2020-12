Verona-Inter diretta e streaming, dove vedere il match oggi

Verona-Inter si gioca oggi mercoledì 23 dicembre 2020 alle ore 18.30 per il match valido per la 14^ giornata di Serie A. Ultimo appuntamento dell’anno per le due squadre che vogliono chiudere con un risultato positivo. Padroni di casa con ambizioni d’Europa, ospiti a caccia della vetta.

Verona-Inter, le probabili formazioni

Qualche problema di formazione per entrambe le squadre. Juric manderà in campo il suo Verona con Silvestri; Dawidowicz, Magnani, Ceccherini; Faraoni, Tameze, Veloso, Dimarco; Lazovic, Zaccagni; Salcedo. Conte si affida, invece, a Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Vidal, Young; Lukaku, Lautaro Martinez.

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Dawidowicz, Magnani, Ceccherini; Faraoni, Tameze, Veloso, Dimarco; Lazovic, Zaccagni; Salcedo.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Vidal, Young; Lukaku, Lautaro Martinez.

Dove vedere il match in diretta e streaming

Il match tra Verona e Inter si giocherà, come detto, oggi mercoledì 23 dicembre alle ore 18.30. Appuntamento allo stadio ‘Bentegodi’ di Verona. La sfida tra le due compagini sarà visibile in diretta tv esclusiva su Sky sul canale Sky Sport Serie A al numero 202 del satellite e sul canale 483 del digitale terrestre.

Per gli appassionati di calcio e tifosi delle due formazioni, la partita sarà disponibile anche in live streaming su Sky Go, servizio riservato agli abbonati Sky e usufruibile tramite pc, smartphone e tablet.

In alternativa si potrà ricorrere a Now Tv che, previo abbonamento, consente di assistere ai programmi Sky e si scegliere uno dei pacchetti contenenti Verona-Inter.