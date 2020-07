Verona-Inter diretta streaming, dove vedere il match oggi

Verona-Inter si gioca oggi 9 luglio alle 21.45 per la 31^ giornata di Serie A. Padroni di casa che vogliono continuare a stupire in classifica, ospiti che vogliono dare un senso al loro campionato riportandosi al terzo posto e mettendo pressione a Juventus e Lazio, rispettivamente prima e seconda della classe. Juric sfida Conte per un match che farà scintille.

Verona-Inter, le probabili formazioni

Qualche dubbio di formazione per entrambe le squadre. Il Verona dovrebbe schierarsi con Silvestri in porta, Rrahmani, Gunter e Kumbulla in difesa. L’ex Faraoni sulla corsia destra con Lazovic dalla parte opposta. In mezzo la regia di Veloso e Amrabat. Pessina e Zaccagni al servizio della punta Di Carmine. L’Inter scenderà in campo con capitan Handanovic in porta. Godin, de Vrij e il rientrante Skriniar in difesa. Candreva e Young sulle corsie esterne. In mezzo, con Brozovic, spazio a Gagliardini. Eriksen dovrebbe supportare Lukaku e Sanchez, forse inizialmente preferito a Lautaro Martinez.

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Gunter, Kumbulla; Faraoni, Amrabat, Veloso, Lazovic; Pessina, Zaccagni; Di Carmine.

INTER (3-4-1-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Skriniar; Candreva, Gagliardini, Brozovic, Young; Eriksen; Lukaku, Sanchez.

Dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Verona-Inter potrà essere seguita dai tifosi in diretta tv e streaming su Sky. La partita, infatti, è una delle sette gare della giornata trasmesse da Sky Sport. Gli abbonati avranno la possibilità di scegliere su qualche canale tv vedere il match. La gara tra veronesi e interisti prevista per le 21.45 al Bentegodi sarà trasmessa da Sky Sport Uno, da Sky Sport Serie A e sul canale 251 del satellite. Inoltre, Verona-Inter sarà visibile non soltanto in tv, ma anche in streaming. Sky mette infatti a disposizione degli abbonati il servizio gratuito SkyGo: basterà scaricare l’applicazione utilizzabile anche su dispositivi mobili quali pc, tablet ma anche smartphone e notebook per godersi la sfida. Un’ulteriore opzione è quella di vedere Verona-Inter su Now Tv, acquistando un pacchetto dedicato.

