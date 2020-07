Verona-Inter: le formazioni ufficiali

Per l‘Inter scocca l’ora del riscatto. I nerazzurri sono reduci dalla sconfitta interna contro il Bologna e devono replicare alla vittoria dell’Atalanta per riconquistare il terzo posto, mettendo al contempo nel mirino la piazza d’onore occupata dalla Lazio. Tuttavia non sarà semplice riscattarsi, dato il valore dell’avversario: l’Hellas Verona, infatti, non vuole perdere il treno buono per raggiungere l’Europa League. Fischio d’inizio alle ore 21.45.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

Ivan Juric e Antonio Conte hanno scelto i loro undici titolari. Queste le formazioni:

Hellas Verona (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Gunter, Kumbulla; Faraoni, Amrabat, Veloso, Dimarco; Pessina, Lazovic; Stepinski.

Inter (3-4-1-2): Handanovic; Godin, de Vrij, Skriniar; Candreva, Gagliardini, Brozovic, Young; Borja Valero; Sanchez, Lukaku.