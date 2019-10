Verona, Juric: “A Napoli con entusiasmo”

Gara sulla carta quasi proibitiva per il Verona, che sabato, alle 18, farà visita al Napoli di Carlo Ancelotti. Un match che il tecnico Ivan Juric ha così presentato in conferenza stampa.

CONDIZIONE – “Quelli che c’erano hanno lavorato bene, mentre alcuni li vedrò solamente oggi. Di Carmine? Ha fatto quasi tutto in settimana, è disponibile. Stepinski? Sta migliorando, anche tecncicamente”.

PARTITA – “Nel calcio tutto è possibile. Noi dobbiamo dare il 100%, poi ci sono gli episodi a fare la differenza. Se vogliamo farcela dovremo fare una grande prestazione”.

NAPOLI – “Gli azzurri hanno grande tecnica, ultimamente hanno fatto bene anche in fase difensiva subendo poche reti. Hanno creato molto nelle ultime partite, non sfruttando però le occasioni”.

ATTESA – “Sappiamo che questa è una gara molto attesa dalla nostra tifoseria. Questo deve darci solamente entusiasmo, non credo che possa influire negativamente. Abbiamo forti motivazioni, come sempre: se non le avessimo saremmo morti”.