Verona, Juric: “Abbiamo pagato alcune ingenuità…”

Ivan Juric, mister del Verona, ha commentato l’esito della sfida esterna contro l’Atalanta valida per la 15^ giornata di Serie A. Ecco le sue parole ai microfoni di Sky Sport dopo il ko per 3-2:

GARA – “Penso che abbiamo fatto una prestazione veramente importante. Ci è mancata un po’ di esperienza che non acquisisci facilmente. Abbiamo commesso qualche ingenuità e l’abbiamo pagata. Sono però contento di come hanno affrontato l’Atalanta. Spiace per qualche ingenuità anche banale dove abbiamo regalato il gol”. “Se mi aspettavo questa classifica dopo questo avvio di stagione? Non mi aspettavo di giocare a questi livelli da subito. Bisogna migliorare tanti aspetti per portare punti a casa”.

CAMMINO – “Due ko di fila possono cambiare la nostra idea di calcio? No, non dovrebbero cambiare. La nostra strada deve essere questa. Ci sono state alcune partite in cui siamo stati un po’ più prudenti ma dobbiamo pensare solo a questo e anche a gennaio quando magari prenderemo qualche giocatore, cercheremo giocatori che sposino la nostra idea”. “Di Carmine? Non ho mai avuto dubbi su di lui. Ha i movimenti da attaccante e può far bene in A dopo aver fatto bene in B. Ha una buona finalizzazione. Secondo me lui partiva da un’idea di calcio un po’ diversa dalla mia ma, ripeto, non ho mai avuto dubbi su di lui”.

GASP – Una battuta poi su Gasperini: “Se lo voterò per la panchina d’oro? Posso dire che è il migliore. Quello che ha fatto con l’Atalanta, insieme a tutta la società è meraviglioso. Ho avuto la fortuna di lavorare con lui e rubargli qualche cosa…”, ha concluso Juric.