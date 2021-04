Verona, Juric ammette: “Dopo i cambi, Sampdoria più forte. Ma quanti regali!”

Il tecnico dei gialloblu analizza il risultato dei suoi uomini

Il tecnico Ivan Juric commenta la sconfitta ai microfoni di Sky Sport: "Nel primo tempo siamo stati dominanti e avremmo potuto fare di più. Nel secondo tempo sono entrati giocatori migliori dei miei. E' così. Erano superiori. Avevano una marcia in più. Come se non bastasse, noi ci abbiamo messo del nostro con tanti errori. Sono soddisfatto dei miei. La mia sensazione è che avremmo potuto fare più gol, ma quando sono entrati Gabbiadini, Keita e Candreva è cambiato tutto. Sono giocatori più forti, con un passo diverso. Bisogna essere chiari. E' normale che noi allenatori puntiamo sempre al successo, ma non è così scontato e facile. Loro hanno accelerato e noi non siamo riusciti a rispondere".