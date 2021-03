Verona, Juric: “Attenzione al Benevento. Noi come l’Atalanta? Gasperini non si rende conto di cosa ha fatto…”

Conferenza stampa per Ivan Juric, mister del Verona, in vista della sfida di mercoledì contro il Benevento per il turno infrasettimanale di Serie A. Il tecnico dell’Hellas ha presentato il match alla stampa.

Benevento-Verona, parla Juric

Parte subito dai rivali mister Juric per descrivere il tipo di sfida che si attende: “Ci troviamo di fronte una squadra molto esperta, sta facendo un ottimo campionato. Noi possiamo avere difficoltà, ma se facciamo bene possiamo fargli male. Dopo la Juve mi sembra abbiano smaltito bene tutti”.

Un pensiero anche alla classifica: “In caso di vittoria siamo salvi? Fino a quando non è certo dobbiamo pensare a vincere e fare il nostro per fare punti. Andiamo sulla nostra strada. Finché non sei salvo non devi rilassarti”.

“Se noi possiamo crescere come l’Atalanta? Gasp non si rende conto di quello che ha fatto per il calcio italiano. Loro avevano un settore giovanile favoloso, hanno creato la base per avere grandissimi calciatori a livello economico. Adesso hanno una squadra molto buona, anche se non al livello di Inter e Juve, e lui riesce a tenerli lassù”, ha detto Juric. “Non ha la possibilità di comprare Hakimi ma resta lì. Noi a Verona siamo molto lontani, la vedo molto difficile: ma non solo per noi, anche per il Sassuolo, che è più avanti di noi, così come per Torino e altre. Non so se sia possibile fare una cosa del genere”.