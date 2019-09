Verona, Juric: “Avremmo strameritato di vincere, e ci manca pure un rigore netto”

È arrivato un pareggio con rammarico per l’Hellas Verona nel pomeriggio contro l’Udinese (0-0). I gialloblù nel secondo tempo hanno assediato la porta dei bianconeri, senza però trovare il gol. Ecco le parole del tecnico degli scaligeri Ivan Juric dopo la partita a Sky Sport: “Meritavamo assolutamente di vincere, nella ripresa si è giocato ad una porta sola e mi sono davvero divertito. Ci manca pure un rigore netto, oltre ad aver preso la traversa con Stepinski. È un peccato. Sempre finora abbiamo fatto ottime prestazioni, ma abbiamo raccolto meno di quanto meritassimo. Ci piace giocare a viso aperto le gare e lo avete potuto notare. Problemi in attacco? No, i nostri ci sono ma i portieri fanno miracoli. Oppure non miriamo bene la porta, a volte gira bene e a volte male. Speriamo che la fortuna giri…”.