Verona, Juric: “Con il Milan servirà la partita perfetta. Ho un debole per Pioli”

Ivan Juric, mister dell’Hellas Verona ha presentato in conferenza stampa il big match di domani che vedrà i veneti sfidare il Milan di Pioli, rabbioso dopo il pareggio ottenuto contro l’Udinese: “Il Milan ha vinto a Roma, poi ha pareggiato con l’Udinese, che non è mai facile da battere perché si difende molto bene. A me il Milan piace molto, in particolare per la scelta dei giocatori che hanno preso, dinamici, tecnici e di corsa. Poi ho un debole per Pioli, è uno che ti fa venire voglia di tifare. Domani dobbiamo andare oltre, a Benevento abbiamo commesso errori che non sono stati puniti. Col Milan servirà la partita perfetta. Voglio vedere continuità, spero che i ragazzi non si rilassino, altrimenti non siamo più competitivi. Devono restare sul pezzo e cercare di fare bene. I rossoneri sono una grande squadra, bisogna fare tutto alla perfezione, sperando che ci giri anche bene”.

