Verona, Juric: “Dato il massimo, poco da rimproverarci”

Verona sconfitto per 2-1 a San Siro dall’Inter. I veneti, dopo essersi portati in vantaggio grazie ad un rigore di Verre, si sono dovuti arrendere alle reti di Vecino e Barella. Queste le parole del tecnico scaligero Ivan Juric al termine del match.

RIMPIANTO – “Oggi abbiamo dato il massimo. Il primo tempo l’avevamo preparato così, nella ripresa potevamo fare meglio in qualche ripartenza. Ci voleva un po’ di qualità, volevamo pressarli più alti ma non era facile. L’Inter è una squadra forte e per noi, in questo momento, era difficile. I ragazzi hanno dato tutto, dispiace prendere gol così alla fine, ma c’è poco da rimproverare. Differenze tra Juventus e nerazzurri? I bianconeri hanno qualcosa in più da un punto di vista tecnico, l’Inter invece è più tosta e concede meno”.