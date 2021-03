Verona, Juric: “Dato tutto ma abbiamo trovato una squadra più forte”

Il Verona esce sconfitto dal confronto col Milan. I gialloblu perdono anche un’occasione per avvicinarsi alla Lazio, travolta ieri dalla Juventus.

LE PAROLE DI JURIC

Il tecnico Ivan Juric interviene dopo la gara ai microfoni di Sky Sport: “Bisogna dare merito agli avversari oggi. Hanno fatto meglio di noi, pur non creando grandi occasioni. Mi sono piaciuti gli ultimi venti-trenta minuti, nei quali la squadra non ha mollato niente e poteva riaprirla. Questa volta, però, rendo merito agli avversari: ho visto una squadra forte, con giocatori con una dinamicità che ho visto poche volte. Sicuramente quando non sei al centocinquanta percento fai fatica a competere contro queste squadre. Ma i ragazzi hanno dato tutto, loro hanno fatto meglio. Abbiamo fatto anche tanti errori tecnici nelle ripartenze, ma grande merito agli avversari -riporta tmw.com-.”Oggi sono entrati tutti bene. Mi dispiace un po’ perché potevamo riaprirla, ma la mia sensazione è che il Milan abbia meritato alla vittoria. Ho poco da rimproverare alla mia squadra: dispiace perché era una bella occasione, ma personalmente mi apre un po’ anche gli occhi sul discorso delle rose. I ragazzi sono stupendi: nel finale se non hai questo spirito rischi di sbandare, invece abbiamo creato occasioni fino alla fine. Siamo vicini al nostro obiettivo, vogliamo dare qualcosina in più e non mollare. I ragazzi volevano dare tutto, ma abbiamo trovato una squadra più forte”.