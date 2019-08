Verona, Juric: “E’ stata dura col Bologna ma abbiamo sfruttato le opportunità avute”

Un pareggio che sa di vittoria per l’Hellas Verona che contro il Bologna ha giocato in inferiorità numerica per più di un tempo. Il tecnico gialloblu’ Ivan Juric, ai microfoni di Dazn ha condiviso il suo pensiero sul match: “E’ stata molto dura, ma nei primi 15 minuti abbiamo fatto benissimo, giocando bene ed attaccando, la squadra mi è piaciuta molto. Peccato per l’episodio, magari perdevamo lo stesso ma sarebbe stata un’altra partita. Abbiamo sfruttato l’opportunità che abbiamo avuto, abbiamo tenuto botta da squadra, ed è importante da neo promossa un impatto così, siamo tutti soddisfatti. Mercato? Abbiamo le idee chiare su cosa prendere, siamo vicini a due giocatori che penso chiuderemo lunedì. Vogliamo una punta centrale che ci dia qualità”.