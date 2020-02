Verona, Juric: “Equilibrio sottile, assenze pesanti in attacco”

Il Verona continua a coltivare il sogno europeo. Dopo il pari contro l’Udinese, i gialloblu cercano il successo contro il Cagliari in un vero e proprio spareggio. Il tecnico Ivan Juric commenta l’avvicinamento a questa sorta di spareggio nella conferenza stampa: “Ricordiamoci che il Cagliari era una squadra in lotta per la Champions, e adesso è sotto di noi. La linea è sottile, quando vai in ritiro arrivi al massimo, sei pauroso e vuoi fare bene, sarà una partita difficile. Oltre a Borini mancheranno anche Miguel e Pazzini, vedremo oggi come starà Faraoni. È una punta mobile, diversa dagli altri, con le caratteristiche di Salcedo in un certo senso. Ci mancherà. Sicuramente dovremo cambiare qualcosa, adattandoci alle loro caratteristiche. Eddie Salcedo deve recuperare forza, Pessina è sicuramente una delle opzioni”.

FORMAZIONE – Di Carmine ha fatto bene la settimana. Eysseric come tipologia di giocatore è simile a Zaccagni, voglio qualcuno che vada anche dentro, questo è il mio dubbio. Rischi di diventare sterile. Badu ha ripreso ad allenarsi, è normale che stando fuori non è facile giudicare bene. Ha fatto la settimana con noi, vediamo”.

UMILE – “Per una squadra come noi, l’umiltà è il pregio più grande. Se perdi questo diventi una squadra vulnerabile. Finora abbiamo mantenuto concentrazione, ed è sicuramente importante. Non possiamo permetterci cali di concentrazione”.