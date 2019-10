Verona, Juric: “Fin qui molta sfortuna, con la Samp dobbiamo giocare ai nostri ritmi e far girare palla”

Si gioca domani, sabato 5 ottobre, alle ore 18 la partita fra Hellas Verona e Sampdoria. Ecco le parole in conferenza stampa del tecnico dei gialloblù Ivan Juric: “Se questo è un derby per me, essendo stato al Genoa per lungo tempo? No, per me è Verona-Sampdoria e basta, e sono tutte partite difficili se non le affrontiamo nella maniera più corretta. Dobbiamo cercare infatti di giocare ai nostri ritmi e cercando di muovere bene palla. Contro il Cagliari abbiamo ottenuto un buon punto, qualcuno sente un po’ di fatica, ma in generale ci siamo. Non ci sarà Di Carmine perché non ha recuperato, Verre è una opzione possibile ma ora non so dirvi se giocherà. Di certo è stato sfortunato fin qui, può migliorare nell’intensità di gioco”.

E ancora, sulla squadra e alcuni singoli: “Creiamo molto, nell’ultima gara potevamo fare meglio ma in quelle precedenti abbiamo avuto molta sfortuna – ha continuato Juric -. Kumbulla? Guardo gli allenamenti e vedo chi sta meglio, l’età non conta nell mie scelte. I ragazzi sono tutti seri, possono fare bene. Stepinski ha l’atteggiamento giusto, importante che abbia predisposizione a migliorarsi. Veloso sta bene di testa e spero continui così”.