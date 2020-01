Verona, Juric: “Genoa in ripresa, ma noi non vogliamo fermarci qui”

Hellas Verona-Genoa è una sfida delicata per Ivan Juric. L’attuale tecnico dei veronesi ha allenato in due occasioni il Grifone, dopo averne indossato la divisa da calciatore. Queste le sue parole in conferenza stampa: “Mi sembra di conoscere bene i ragazzi dopo cinque o sei mesi, non credo possano influire alcune voci, anche solo inconsciamente. Poi è normale che quando i ragazzi hanno l’opportunità di andare in alto non sono al 100%, ma non mi hanno dato segnali preoccupanti. Per quanto ci riguarda, abbiamo bisogno di tre o quattro giocatori che alzino il livello. L’altro giorno non avevo cambi in panchina, bisogna avere più giocatori competitivi possibili”.

GENOA – “Sono concentrato su di noi, perché la squadra faccia bene. Loro hanno buoni giocatori, hanno cambiato modo di giocare rispetto all’ultimo allenatore. Con qualsiasi squadra trovi difficoltà. Li ho visti bene con Sassuolo e Torino, con un atteggiamento diverso. Sarà una partita difficilissima”.

AMRABAT – “Con Badu c’è anche più competitività, sceglierò oggi. Lo considero un giocatore importante”.

ASPETTATIVE -“Mi risulta difficile fare un confronto con le aspettative di inizio stagione. Hai sempre delle incognite, i giocatori sono andati bene e sono molto soddisfatto. Era il massimo che mi aspettavo. Domani bisogna fare una grande partita. Non cambia assolutamente niente, c’è sempre una linea sottile. Come idea di campionato non cambia nulla”.