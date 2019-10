Verona, Juric: “Gli attaccanti devono svegliarsi”

Niente da fare per il Verona in quel di Napoli. Malgrado un ottimo primo tempo i veneti sono usciti sconfitti per 2-0 dal San Paolo. Queste le parole del tecnico Ivan Juric al termine del match.

DELUSIONE – “Sono contento della prestazione, rimane un po’ di delusione per non avere raccolto niente. Il Napoli è una squadra forte che sfrutta le occasioni che gli capitano, abbiamo perso due gol che potevamo evitare. Possiamo fare ancora meglio, soprattutto nella fase di realizzazione. Gli attaccanti si devono svegliare un po’, ancora non hanno segnato: spetta a loro dimostrarmi che ci possono stare. C’è anche un po’ di sfortuna, ma non voglio dare loro giustificazioni: devono prendersi qualche responsabilità in più”.