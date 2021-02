Verona, Juric: “Il risultato fa male. Lasagna va coccolato, io mi sento cambiato”

Il Verona viene raggiunto in extremis dal Genoa. Decisivo un gol di Badelj in pieno recupero, che nega la gioia della vittoria all’Hellas. Con questo risultato, la formazione veneta perde terreno prezioso nella rincorsa all’Europa.

LE PAROLE DI JURIC

Il tecnico dell’Hellas Ivan Juric analizza il risultato ai microfoni di Sky Sport: “Mi dispiace per i ragazzi. Abbiamo un po’ di problemi. Il calcio a volte è così. Avremmo potuto chiuderla prima e invece abbiamo regalato un gol. Lasagna? Finché lui si impegna così, non riceverà critiche. Quando prende un palo, non parlo di freddezza, ma di poca fortuna. Deve giocare sereno, abbiamo un ambiente sano. Abbiamo giocatori con difficoltà mentali e noi cerchiamo di curarle con l’amore e l’affetto. Abbiamo fatto casino con i cambi. A volte non bisogna sfasciarsi la testa. C’è solo grande dispiacere. Con più attenzione e furbizia si poteva fare meglio. Non penso che siamo più forti dell’anno scorso. Tanti giocatori devono migliorare molto. Siamo cresciuti su varie cose, ma ancora non basta. Sono migliorati i giocatori che già avevamo un anno fa. Barak mi piace tanto. Sta facendo molto bene. Sono migliorato anch’io. L’ambiente è ottimo e mi permette di esprimermi al massimo. Mi piace lavorare, vedere pregi e difetti per migliorare ancora”.