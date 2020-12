Verona, Juric: “Lazio stanca dopo la Champions. Volevo cambiare Lovato dopo 15′”

Un meraviglioso Hellas Verona si impone sul campo della Lazio. Il 2-1 porta le firme di Dimarco, Tameze e del portiere Silvestri, protagonisti assoluti sul campo dell’Olimpico di Roma. Ora gli scaligeri sono a ridosso della zona Champions e non smettono di sognare in grande, magari puntando a una qualificazione europea.

LE PAROLE DI JURIC

Il tecnico dei gialloblu Ivan Juric commenta la prestazione dei suoi uomini ai microfoni di DAZN: “Penso che abbiamo fatto una buona partita. Eravamo molto concentrati. Abbiamo lasciato la giocata a Reina senza concedere altro. La Lazio mi è sembrata un po’ stanca dopo la Champions League e questo ci ha agevolato il compito. Tameze? Spesso andavamo a pressare alti e lui restava lì. La scalata diretta e centrale lasciava solo il lancio al portiere. Lovato? Nei primi 15 minuti aveva fatto molto male e volevo cambiarlo. Ho parlato con lui: deve essere sereno. Ha fatto tre partite e non è facile sentire parlare di calciomercato. A volte questo gli pesa. Ha fatto 20 minuti male, ma poi ha fatto benissimo. Lui ha le caratteristiche giuste per diventare un difensore importante, ma deve crescere in tutti i sensi. Se rimarrà umile diventerà forte. L’idea del falso nove con un centrocampista deriva dall’idea di aiutarci a difendere meglio, senza dare punti di riferimento. In questo momento rispetto all’anno scorso abbiamo migliorato in alcuni aspetti, ma non siamo ancora su alti livelli. Vogliamo essere corti e aggressivi in campo”.