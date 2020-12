Verona, Juric: “Lazio una grande squadra e Inzaghi dispone di veri top player”

Vigilia di campionato per il Verona che affronterà la Lazio all’Olimpico. Il tecnico scaligero Ivan Juric presenta la sfida: “Avremo di fronte una squadra molto forte, che qualche giorno fa si è qualificata agli ottavi di Champions, e le faccio i miei più sinceri complimenti. Inzaghi dispone di veri top player, che giocano assieme ormai da anni, e lo fanno bene, con grande intensità e buona organizzazione. Anche dall’esterno si vede che vanno d’accordo e che il loro è un sistema che funziona. Il match dell’Olimpico dell’anno scorso mi ha dato la consapevolezza che avevamo la possibilità di potercela giocarcela con tutti. Quest’anno è diverso. Ma il nostro spirito non cambierà”. Poi qualche indicazione sugli uomini a disposizione: “Veloso ha recuperato e ha fatto delle ottime partite, giocherà dal primo minuto anche domani sera. Ilić, invece, deve farsi trovare pronto, perché torneremo ad aver bisogno di lui. In mezzo al campo, fra i giocatori attualmente disponibili, possono giocare anche Tamèze e Barak -riporta sportmediaset.it-. Farò le mie valutazioni, poi sceglierò chi schierare. Colley? Si esprime al massimo nella posizione di Zaccagni e, ogni qualvolta è stato chiamato in causa, ha fatto delle buonissime prestazioni. Ha un modo differente di interpretare il ruolo di trequartista rispetto a Mattia. Io lo sto forzando un po’ in allenamento e pretendo sempre il massimo da lui, conoscendone le potenzialità, ancora parzialmente inespresse per via delle fatiche per gli impegni con la sua Nazionale e di qualche acciacco. Ha le qualità e la testa giusta per poter crescere e far bene. Kalinić? Ci vuole ancora un po’ di tempo prima di recuperarlo, mentre Günter è tornato ad allenarsi e sarà convocato. Salcedo? In allenamento è molto competitivo e ha uno stacco incredibile. È cresciuto tanto anche nella partecipazione al gioco d’assieme. Insomma, sta maturando. L’attacco? Devo ancora conoscere approfonditamente tutti i miei giocatori, compresi gli attaccanti, ma credo molto in loro. Abbiamo fatto tante cose buone: se si creano molte occasioni, significa che stiamo lavorando bene. Il gol? Non è un problema, la testimonianza di questo è la partita contro il Cagliari, nella quale abbiamo creato molte occasioni da rete. Magnani e Lovato sono recuperati, c’è Dawidowicz che sta bene e anche lui è un’opzione. Perché mi arrabbio se si parla di Europa? Non mi arrabbio. Sono solo realista. Conosco la nostra dimensione, la qualità delle altre squadre e le nostre potenzialità. Ed è per questo motivo che ribadisco ancora che il nostro obiettivo è e rimane la salvezza. Sono contento per i punti che abbiamo in classifica, ma commetteremmo un grave errore qualora abbassassimo la guardia”.