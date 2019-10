Verona, Juric: “Le belle prestazioni non bastavano più, ora finalmente anche i risultati”

Vittoria convincente del Verona sulla Sampdoria nell’anticipo delle 18 di questo sabato di Serie A, ecco le parole rilasciate alla fine del match dal tecnico gialloblù di Ivan Juric: “Abbiamo fatto una gara molto seria, con grande attenzione in tutti i sensi – ha detto a Sky Sport -. È stata una bella prestazione, era importante per noi fare i 3 punti. Solitamente arrivavano la prestazioni buone, ma con solo quelle non si poteva andare avanti. Abbiamo trovato una quadratura, con i cinque dietro e i tre in mezzo, e nel discorso delle coppie ho ragazzi che si completano bene a vicenda. Kumbulla? Mi ha soddisfatto, è un ragazzo molto serio e maturo, sta crescendo molto bene: è veloce e forte fisicamente, ora fa pure gol. Amrabat invece può reggere i contrasti con chiunque, ha molta forza oltre che furbizia”.

Sull’attacco: “Stepinski atteggiamento spettacolare, scelgo davanti coloro che vedo meglio durante la settimana”.