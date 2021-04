Verona, Juric: “Le ultime sconfitte mi erano rimaste indigeste, bel segnale oggi”

L’Hellas Verona riprende il discorso interrotto con la vittoria. I veneti superano per 2-0 il Cagliari al termine di una prestazione convincente. Ora la formazione gialloblu è saldamente in top 10.

LE PAROLE DI JURIC

Il tecnico Ivan Juric commenta questo risultato ai microfoni di Dazn: “Venivamo da tre sconfitte. Avevamo tanta stanchezza, per me è stato importante vincere oggi. Bel segnale del gruppo. Lovato ha fatto una bella partita. Sta crescendo. Sapevamo che il Cagliari cerca subito gli attaccanti e noi li abbiamo attaccati non concedendo nulla per tanti minuti. Nel finale potevamo chiuderla prima, abbiamo colpito anche un palo. Poi abbiamo vinto e va bene così, da domani penseremo agli errori di oggi. Sarebbe bello superare i punti dell’anno scorso. Secondo me ci sono margini di miglioramento nel gioco e nelle prestazioni. Futuro? Con il tempo ti abitui a tutto e reagisci in modo diverso. Io voglio stare sereno e lavorare. Le ultime tre sconfitte non le avevo digerite, oggi sono contento. La squadra è tornata quella che tutti vogliamo”.