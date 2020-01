Verona, Juric: “Lecce pericoloso in trasferta, guardiamo ai 40 punti”

L’Hellas Verona ospita il Lecce in una sfida che potrebbe lanciare ulteriormente i gialloblu. Il tecnico della formazione veneta Ivan Juric analizza l’avvicinamento al match nel corso della conferenza stampa: “Voglio la solita squadra, concentrata e spensierata, che giochi il suo calcio sapendo che se non sei al massimo rischi. Il Lecce, qualche mese fa, rispetto a noi, era un’altra cosa. Certo che può impensierirci. Hanno fatto più punti in trasferta, ma anche in casa hanno fatto bene. È importante mettere l’obiettivo dei quaranta punti, questo punteggio ti dà la garanzia della salvezza. Se fai uno o tre punti ti avvicini all’obiettivo”.

ATTACCO – “Di Carmine ha fatto una grandissima partita, non è stato fortunato in zona gol ma ha fatto quello che doveva fare”.

MERCATO – “Non ci penso molto, spero che anche i giocatori siano concentrati. Spero che Rrahmani resti concentrato, ci sono altre situazioni, ma non vedo segnali strani. Sarebbe meglio dire che non vendiamo nessuno, ma non è il nostro caso. Possiamo migliorare due o tre situazioni, ma deve arrivare qualcuno che ci migliori”.

LECCE– “Hanno fatto una grande partita con l’Inter, ci stiamo preparando sotto diversi aspetti”.