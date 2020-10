Verona, Juric: “Mancata la soluzione vincente. Stimolante costruire questa squadra”

Non basta un ottimo Hellas Verona a battere il Genoa. I gialloblu sbattono contro il muro rappresentato da Mattia Perin. Il portiere salva il risultato con tre interventi prodigiosi.

LE PAROLE DI JURIC

Il tecnico degli scaligeri Ivan Juric commenta il pari ottenuto contro la sua ex squadra ai microfoni di Sky Sport: “Sono molto soddisfatto della prestazione. Abbiamo interpretato la partita nella maniera giusta. E’ mancata la soluzione vincente. Oggi avevo solo due titolari dell’anno scorso. Tanti ragazzi erano del 2000. L’unico obiettivo assoluto è la salvezza giocando bene. Poi se si migliora ancora va bene, ma l’obiettivo resta salvarsi. Sarebbe stato meglio partire con una squadra già pronta, con due o tre innesti. Così sarebbe molto stimolante perché devo avere pazienza e resettare. Devo trasmettere i concetti a molti giocatori. Ho visto molte cose fatte bene. Mi sembra che non facciamo le cose ancora al 100% della velocità, ma è anche normale. Sono calciatori diversi e anche i concetti cambieranno. Mi piace giocare con la prima punta, mentre l’anno scorso si utilizzavano maggiormente gli esterni. Diamo tutti per scontato che Lazovic e Faraoni faranno un’altra stagione straordinaria, ma non è così. Kalinic? Sono stato chiaro con lui. Se ha accettato di venire in una piccola, sa quello che lo attende. C’è meno lusso, ma è il posto migliore per giocare a calcio”.