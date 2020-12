Verona, Juric: “Meglio dell’anno scorso come potenzialità. In attacco dovrò inventarmi qualcosa”

Per il Verona di Ivan Juric è già vigilia di campionato. Dopo la sconfitta interna contro la Sampdoria, la squadra gialloblù è chiamata alla trasferta contro la Fiorentina in programma domani al Franchi. Il mister ha presentato il match in conferenza stampa.

Fiorentina-Verona, parla Juric

“Stanchi contro la Sampdoria? No, non c’è stata stanchezza, abbiamo dato il massimo e gli altri hanno prevalso”, ha detto Juric commentando il k.o. contro la Sampdoria nel turno infrasettimanale. “Ma ripeto non c’è stata stanchezza, sono andati al massimo. Però non so quanto abbiamo recuperato per la gara contro la Fiorentina. Abbiamo un altro allenamentino e andremo più sulle sensazioni. Non è facile così, si spera di recuperare mentalmente e fisicamente”.

Sulla squadra che scenderà in campo: “Si è fatto male anche Di Carmine, Barak sarà fuori per squalifica. Vedremo anche come sta Ceccherini sempre stando attenti a qualche giocatore che so che fa fatica a recuperare quando ci sono partite ravvicinate”. “Problemi in attacco? È così da inizio anno: o ci mancano uomini o devono entrare in forma. In attacco ci è rimasto davvero poco dovrò inventarmi qualcosa”. “Tameze? Abbiamo poche opzioni in mezzo e in attacco. Gli piace sganciarsi e accelerare, è meno uno di posizione”. “Lazovic? I giocatori non sono delle macchine. Anche questo si mette in preventivo quando inizi una stagione così. Questi ragazzi sono stati spremuti dall’anno scorso, e lui ha avuto tante problematiche. L’anno scorso sapevamo che nelle difficoltà quattro o cinque cose importanti te le poteva fare: adesso non ci riesce ma con la giusta fiducia può tornare ad essere quello che conosciamo”.

Sulle ambizioni della squadra, Juric vola basso: “Dall’inizio dell’anno, nel momento in cui ho visto la squadra e tutte le problematiche che abbiamo avuto, legate a Benassi e Kalinic ad esempio, ho pensato che se questa squadra dovesse salvarsi otterrebbe un risultato stupendo. Questa è la realtà”. E ancora: “Se, con tutte le problematiche che abbiamo avuto, ci salviamo, facciamo un risultato strepitoso. E questo non esclude niente, ma finora i ragazzi hanno fatto meglio dell’anno scorso come potenzialità: io li devo abbracciare ogni mattina quando li vedo”.